Пермь. Вести Спорт
Темы выпуска:
- Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью.
- Золото и серебро завоевали пермские стрелки на Первенстве России спорта глухих по пулевой стрельбе в Краснодаре.
- 15 сентября жители Прикамья вышли на Кросс нации.
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