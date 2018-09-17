Кунгурскую пещеру украсили духи и идолы

В Кунгуре завершился фестиваль камнерезов. Второй год подряд в течение недели несколько команд сооружают скульптуры на самые разные темы. Потом произведения оставляют возле Ледяной пещеры. Что сделали в этом году?

Вблизи Кунгурской ледяной пещеры работали девять команд из Кунгура, Ижевска и Перми - одна парная, остальные те, кто предпочитает творить в одиночку.

Что нужно для работы - конечно, молоток и зубило, чтобы отсекать лишнее, и ещё - набор разных инструментов. Всё это плюс творческий замысел позволяет превратить каменную глыбу в произведение искусства.

Первый фестиваль камнерезов у Кунгурской пещеры провели год назад, до этого собирали скульпторов зимой и работали они со льдом. Решили творческую повестку разнообразить. Получилось более чем удачно, так что в этом году вновь предложили желающим поучаствовать.

Андрей Кобелев, организатор фестиваля: "Первый этап - это конкурс эскизов, на основании этого конкурса кто-то прошёл дальше, кто-то отсеялся".

Исходный материал - известняк, камень среди творцов популярный по разным причинам, известен камнерезам с давних времён.

Вообще камень для творчества можно выбрать любой, в чём могли убедиться гости фестиваля - в двух шагах от рабочей площадки в музее карста и спелеологии специально открыли выставку, где можно узнать, что при желании создается из природного материала.

Создание скульптур завершено, сейчас их оценкой будет заниматься жюри. И неважно, какое место займёт каждое из произведений, все они останутся в скульптурном парке Ледяной пещеры, который и дальше планируют пополнять каждый год.