Пермь. Новости культуры

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- Солисты Пермской оперы, сводный хор и Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета 18 сентября представят публике оперу в 4 действиях 10 картинах с прологом «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева.

-Премьеру подготовил и Пермский театр «У моста» - спектакль по пьесе Александра Островского «Невольницы», ставит его давний друг театра режиссер Владимир Берзин.

- В Гимназии № 2 открылся Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. Теперь у всех учеников и учителей этого заведения есть прямой доступ к редким документам.

- В Перми открывается масштабный международный фестиваль документального кино "Флаэртиана".

- В Перми активисты проверят объекты культурного наследия. Мониторинг запускает проект « Культурный патруль»

- В селе Ошиб в Кудымкарском районе начали облагораживать новое место отдыха. Расположится оно в лесу, возле огромного камня, врастающего в землю. Версию, что это кусок метеорита, ученые не подтверждают, но все местные жители верят, что валун имеет мистическое происхождение.