Программа благоустройства дворов в Перми будет продолжена

В Перми подвели итоги благоустройства придомовых территорий. За лето в городе отремонтировали 92 двора. В будущем году программа будет продолжена. Как туда попасть?

Многоэтажка, расположенная в Индустриальном районе, только внешне кажется новой. Во дворе дома практически отсутствует покрытие, а вместо детской площадки - большое заасфальтированное поле. И детские горки, и качели ржавеют неподалеку.

Людмила Агнищенко, председатель ТСЖ Советской Армии 51: "Мы, конечно, дом свой содержим хорошо, но на придомовую территорию у нас не хватает средств".

Благоустройство придомовых территорий - один из главных вопросов. Проблемы, что называется, налицо: некачественный асфальт, отсутствие бордюров или даже детских площадок.

Со своей проблемой председатель ТСЖ отправляется на прием к заместителю председателя Пермской городской думы - Дмитрию Малютину. В Индустриальном районе он отчитывался о проделанной работе в шестом избирательном округе.

- Мы хотим вас попросить, чтобы вы обратили внимание именно на эту площадку, на наш двор внутренний.

В пермских дворах сейчас завершается ремонтная кампания 2018 года, всего планируется отремонтировать больше 200 дворовых пространств у 92 домов. Новый асфальт появляется там, где его не было больше полувека.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: "Программа эта только второй год идет, мы руководствуемся принципом охвата большего количества людей. Здесь проживает 400 человек, а в этом дворе - 100 человек, конечно, идем, где 400. Каждый дом для меня одинаково важен, и я бы хотел, чтобы каждый двор был красивым и ухоженным".

В заявку на 2019 год двор по адресу улица Советской Армии, 51, скорее всего, войдет, но уже в следующем году. Пока представители ТСЖ ходят в соседний двор, где уже сделан ремонт. Говорят, что у них будет не хуже.