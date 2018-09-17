Зачем на Руси мух хоронили?

Старинный праздник Семенов день, когда на Руси было принято прощаться с летом, отметили в Хохловке. Среди разных фольклорных традиций здесь возродили весьма редкую и давно забытую. А именно - похороны мух. Главное, во время обряда не засмеяться.

Похоронный обряд мух, а значит, и все прощание с летом, начинается с песни знакомой с детства. Поют ее, как утверждают фольклористы, на всей территории России. При этом само действо требует немалой сноровки. Прежде чем похоронить муху, ее надо сначала поймать.

Суровая крестьянская реальность зачастую вступает в прямое противоречие с гуманизмом современных городских мальчиков.

Максим Ишкин: "Жалко, такие милые создания, вот я ее сейчас отпустил, пусть летает. Но для девочек они могут быть страшными, так что на Хэллоуин пугать девчонок мухами".

Такое шествие траурным точно не назовешь. Но, следуя традициям, к началу осени мух из дома следует изгнать окончательно.

Для каждого насекомого готовят свой индивидуальный погребальный инвентарь. Дело нехитрое - картошку порезать.

И наконец, финальная песнь для всех насекомых - на слова Корнея Чуковского.

Обряд в итоге получился не только прикамский, скорее, сборная солянка всех русских традиций. Но для начальной школы - идеальное интерактивное знакомство с фольклором, которое на досуге можно не только повторить, но и разнообразить.

Людмила Белоглазова, руководитель фольклорного ансамбля «Роднички»: "Мух хоронили и в спичечных коробочках, и в лаптях, и в корнеплодах, как мы сделали, и в огурцах, варианты разные были. И в тряпочках тараканов хоронили и клопов".

На похоронах мух, главное, до последнего сохранять серьезное лицо. Ведь только так один раз в году можно и проводить лето.