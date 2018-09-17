Адвокат экс-министра: «Отсутствуют все признаки состава преступления»

В Ленинском районном суде Перми рассматривают уголовное дело в отношении бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, его действия нанесли ущерб бюджетам всех уровней на сумму более 28 миллионов рублей. Сам экс-чиновник свою вину полностью отрицает. Об этом говорит его адвокат.

Роман Ахметов, адвокат: "Отсутствует мотив и умысел на совершение. Мы предполагаем, отсутствуют все признаки состава данного преступления".

По версии следствия, Павел Лях, будучи краевым министром спорта, подписал акты выполненных работ по реконструкции пермского стадиона "Динамо". По факту здесь работы были выполнены на меньшую сумму, чем по документам.

Дмитрий Краснопёров, прокурор: "При реконструкции и ремонте стадиона «Динамо», в частности замене футбольного поля и дорожек, им были подписаны акты выполненных работ на те работы, которые выполнены фактически не были.