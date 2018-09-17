К запуску тепла всё готово

В домах вот-вот включат отопление. Об этом сообщили в "Пермской сетевой компании". Отмашка на пуск тепла будет дана после того, как в течение пяти суток средняя температура на улице продержится на уровне плюс 8 градусов. Правда, в любом случае, нагреваться батареи станут поэтапно. Сначала в детских садах, школах и больницах, а затем и в квартирах. Без задержек все должно произойти в многоэтажках, где управляющие компании и ТСЖ не имеют долгов и вовремя позаботились о получении паспорта готовности к зиме.

Михаил Топильский, представитель ООО «ПСК»: "Житель должен понимать, что конечной точкой ответственности за подачу тепла именно в здание является обслуживающая организация, УК или ТСЖ. Первое, что должен сделать житель, если тепло отсутствует, - позвонить в УК или ТСЖ, уточнить подана ли заявка, готов ли дом к подаче тепла, на чьей стороне проблемы".

В "Пермской сетевой компании" заявляют, что к подаче тепла все уже готово. Энергетики в этом году переложили 26 километров сетей. После проведения работ места раскопок обязательно облагораживались: было уложено 7 тысяч квадратных метров асфальта, восстановлено 700 квадратов газонов, установлено более 250 бордюрных камней.