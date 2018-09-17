Вести Пермь. События недели 16.09.2018
Темы выпуска:
- Всё шире и шире. В Перми новые границы зоны платной парковки.
- Пока без извинений. Почему обвиняемый в побоях коллектор не смог произнести обычное "простите"?
- Мистика там, где мы хотим ее видеть. Как обычный с виду камень стал чудодейственным?
- Миллионы под ногами.
- Спираль времени. Как историю Прикамья отразили в светодиодах?
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