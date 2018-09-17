Вести Пермь. События недели 16.09.2018

Темы выпуска:

- Всё шире и шире. В Перми новые границы зоны платной парковки.

- Пока без извинений. Почему обвиняемый в побоях коллектор не смог произнести обычное "простите"?

- Мистика там, где мы хотим ее видеть. Как обычный с виду камень стал чудодейственным?

- Миллионы под ногами.

- Спираль времени. Как историю Прикамья отразили в светодиодах?