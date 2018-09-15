Последняя осень: в Перми вспомнили жертв авиакатастрофы

В Перми почтили память 88 погибших при крушении "Боинга". Траурная церемония началась ровно в то время, когда 10 лет назад 14 сентября самолет, летевший из Москвы, рухнул на землю в Индустриальном районе. Официальной причиной катастрофы назвали ошибку экипажа.

10 лет без сына. Второго пилота Рустема Аллабердина вспоминает его мама, которая приехала из Уфы. Рядом портрет стюардессы Тамары Норицыной - её родители проделали путь из Архангельска, чтобы в 5 часов, когда произошла трагедия, быть здесь, в Перми.

Ровно 10 лет назад на скорости около 470 километров в час самолёт, следовавший из Москвы, врезался в землю. Погибли 6 членов экипажа и 82 пассажира, из них 7 детей. Трагедия произошла в 5 часов 9 минут. Ровно в это время начинается панихида, но родные погибших стремятся приехать пораньше, чтобы постоять в тишине возле портретов своих близких.

Андрей Белокобыльский (г.Ростов): «Я приехал проведать Трошева Геннадия Николаевича. Это мой командующий, с которым я служил с 95 года до момента его гибели. Кроме того, передать привет от его семьи - общаемся с его семьёй, его вдовой. Они траурные мероприятия сегодня проводят в Краснодарском крае».

Затем панихида и литургия прошли в храме «Утоли моя печали» на улице Лодыгина. Его построили специально для тех, кто потерял близких в той авиакатастрофе. Но, как говорят священнослужители, родственники погибших туда практически не приходят, - и каждый рассвет 14 сентября вот уже 10 лет встречают здесь, в нескольких метрах от места трагедии.

В этом году мемориальный комплекс, который долго оставался в ветхом состоянии, получил новый облик: родные погибших выбрали вариант с шестью гранитными стелами - на каждой портреты тех, кто теперь навсегда останется в небе.

Галина Сафонова: «Доченьку свою вспоминаю - Машеньку. Буду ей писать «Машенька, я тебя люблю». Она училась в Англии в аспирантуре, летела на этом самолёте и погибла. Я очень тоскую по Машуньке. И чем дальше, тем больше».

Имена погибших родных по традиции написали на воздушных шарах, которые затем отпустили в небо.