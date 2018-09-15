Налетели ветры злые

Сильный ветер, о котором предупреждали синоптики, накануне повалил в Перми несколько деревьев. Одно из них упало прямо на припаркованный автомобиль. Все случилось на улице Качалова. Фотографию в Интернете разместили очевидцы. Крыша машины оказалась смята полностью.

На Красновишерск же обрушился настоящий ураган. Стихия повредила крыши сразу на 14-ти зданиях, а именно - у нескольких пятиэтажек, местного дома спорта и детского садика. У одного из гаражей разломало стену и перевернуло стоящую наверху лодку.

Очевидцы сообщают, что листы железа и шифера разлетались по дворам и дорогам. К счастью, обошлось без пострадавших. Правда, без электричества на несколько часов остались 6 тысяч жителей в 58-ми населенных пунктах.