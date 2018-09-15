Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми возродят вековой сад

Налетели ветры злые →

Кросс нации: Все на старт!

смотреть видео

Кросс нации

Вместе с пермяками «Кросс нации» 15 сентября побегут Боня и Кузьмич. В этом году ежегодный легкоатлетический забег в Перми проведут в новом формате. Впервые старт оправдает название «кроссовый» - он состоится в еловом массиве на пересеченной местности трассы лыжной базы «Динамо». Существенным плюсом для города станет то, что на время соревнований отпадает необходимость перекрывать центральные улицы города. В день старта 15 сентября до 11.30 заявку на участие примут на территории базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2. Важно -  к участию в соревнованиях допускают только при наличии справки от врача.

 Анвар Нурисламов, директор Всероссийского дня бега «Кросс нации»: "В этом году мы приглашаем нашу известную группу Боня и Кузьмич. Будет сниматься видеоролик по итогам Кросса нации. Надеюсь, что это вдохновит наших участников прийти на трассы и попасть в этот ролик. В этот фильм и увидеть себя на экранах".

В Прикамье «Кросс нации» побегут в 12-й раз. Ожидается, что на старт выйдут в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Всего до 16 000 человек. Призы гарантированы первой шестерке призёров. На старт 1 км - без учёта времени, но с выдачей нагрудного номера - приглашают вообще всех желающих. Малыши с родителями могут осилить 2 км, для продвинутых любителей бега - трассы на 3 или 6 км. Впрочем, по мнению большинства участников, - после полу- и марафонских дистанций пермского марафона - расстояния не кажутся такими уж серьёзными. А вот бесплатное участие - это момент приятный.

Татьяна Бушуева, судья Всероссийского дня бега «Кросс нации»: "Эти дистанции, кажутся конечно очень лёгкими. Но есть одна особенность - там люди бежали по асфальту, а здесь все дистанции по пересечённой местности. Здесь тоже свои особенности, и нужна подготовка, конечно. Но воспринимается всё очень положительно!".

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 15.09.2018 в 09:21 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми возродят вековой сад

«ОгоРодина» возвращается

В Перми пропал 32-летний скульптор-керамист

Экс-министр спорта: «Никаких преступлений я не совершал!»

Театр «У Моста» поднял тему неравного брака

Прямое включение: Уникальная репетиция для уникального спектакля

На почте задержан пермяк с наркопосылкой, маской зомби и мыльными пузырями

Светлая память - прерванный полёт

В Красновишерском районе подсчитывают ущерб после разгула стихии

Бершеть готовится к Дню пожилого человека


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми возродят вековой сад

Налетели ветры злые →

Обратите внимание

в Перми

Налетели ветры злые

Сильный ветер, о котором предупреждали синоптики, накануне повалил в Перми несколько деревьев.
15.09.2018 в 09:51

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Кросс нации: Все на старт!

Вместе с пермяками «Кросс нации» 15 сентября побегут Боня и Кузьмич. Всего по краю ожидают до 16 тысяч участников.
15.09.2018 в 09:21

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Искусство быть первым

У Прикамья есть свой голос – это голос Григория Барабанщикова. Полсотни лет – с 1951 по 2001 год – он работал в эфире.
14.09.2018 в 17:45

Метки: в Перми, СМИ, Общество

В Перми возродят вековой сад

Сад им. Гоголя был основан в 1909 году во время праздника древонасаждения.
14.09.2018 в 17:00

Метки: в Перми, Общество, Культура

«ОгоРодина» возвращается

14 сентября в арт-пространстве «Дом Боне» откроется необычная выставка.
14.09.2018 в 16:24

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Россия выбирает Народного участкового

Стартовал первый региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России Народный участковый.
14.09.2018 в 14:52

Метки: в Перми, Общество, В России

Граждан предпенсионного возраста защитит Уголовный кодекс

Госдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста
13.09.2018 в 14:42

Метки: В России, Экономика, Общество

За отдых в Таиланде пермяки заплатят больше всех

Эксперты выяснили, жители каких городов могут дешево отдохнуть в Таиланде
13.09.2018 в 13:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика

Новым полпредом президента в ПФО стал Игорь Комаров

Комаров возглавлял «Роскосмос» с 2015 года до мая 2018. Затем занимал пост замминистра науки и высшего образования России.
10.09.2018 в 12:30

Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция

Скайп-конференция длилась больше трех часов. У городов, которые участвовали в ней, было о чем поговорить.
10.09.2018 в 09:57

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Налетели ветры злыеНалетели ветры злые

Кросс нации: Все на старт!Кросс нации: Все на старт!

Искусство быть первымИскусство быть первым

Вести Кудымкар 14.09.2018Вести Кудымкар 14.09.2018

В Перми возродят вековой садВ Перми возродят вековой сад

«ОгоРодина» возвращается«ОгоРодина» возвращается

Специальный репортаж: Пермский молодёжный форумСпециальный репортаж: Пермский молодёжный форум

В Перми пропал 32-летний скульптор-керамистВ Перми пропал 32-летний скульптор-керамист

Часть Паркового останется без горячей водыЧасть Паркового останется без горячей воды

Экс-министр спорта: «Никаких преступлений я не совершал!»Экс-министр спорта: «Никаких преступлений я не совершал!»

Театр «У Моста» поднял тему неравного бракаТеатр «У Моста» поднял тему неравного брака

Россия выбирает Народного участковогоРоссия выбирает Народного участкового

Прямое включение: Уникальная репетиция для уникального спектакляПрямое включение: Уникальная репетиция для уникального спектакля

На почте задержан пермяк с наркопосылкой, маской зомби и мыльными пузырямиНа почте задержан пермяк с наркопосылкой, маской зомби и мыльными пузырями

Пермские ученые пересчитают замурованные в асфальт деревьяПермские ученые пересчитают замурованные в асфальт деревья

Светлая память - прерванный полётСветлая память - прерванный полёт

В Красновишерском районе подсчитывают ущерб после разгула стихииВ Красновишерском районе подсчитывают ущерб после разгула стихии

В Перми откроется англоязычный детский садВ Перми откроется англоязычный детский сад

Пермские гимназисты получили доступ в Российскую государственную библиотекуПермские гимназисты получили доступ в Российскую государственную библиотеку

Бершеть готовится к Дню пожилого человекаБершеть готовится к Дню пожилого человека

К мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрутК мистическому камню Ен Из проложат туристический маршрут

На «Пермских моторах» изготовили тысячную газотурбинную установкуНа «Пермских моторах» изготовили тысячную газотурбинную установку

Пермь. Новости культуры 13.09.2018Пермь. Новости культуры 13.09.2018

Ураган прошелся по северу ПрикамьяУраган прошелся по северу Прикамья

Агрессивная реклама или мошенничество?Агрессивная реклама или мошенничество?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную