Кросс нации: Все на старт!

Вместе с пермяками «Кросс нации» 15 сентября побегут Боня и Кузьмич. В этом году ежегодный легкоатлетический забег в Перми проведут в новом формате. Впервые старт оправдает название «кроссовый» - он состоится в еловом массиве на пересеченной местности трассы лыжной базы «Динамо». Существенным плюсом для города станет то, что на время соревнований отпадает необходимость перекрывать центральные улицы города. В день старта 15 сентября до 11.30 заявку на участие примут на территории базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2. Важно - к участию в соревнованиях допускают только при наличии справки от врача.

Анвар Нурисламов, директор Всероссийского дня бега «Кросс нации»: "В этом году мы приглашаем нашу известную группу Боня и Кузьмич. Будет сниматься видеоролик по итогам Кросса нации. Надеюсь, что это вдохновит наших участников прийти на трассы и попасть в этот ролик. В этот фильм и увидеть себя на экранах".

В Прикамье «Кросс нации» побегут в 12-й раз. Ожидается, что на старт выйдут в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Всего до 16 000 человек. Призы гарантированы первой шестерке призёров. На старт 1 км - без учёта времени, но с выдачей нагрудного номера - приглашают вообще всех желающих. Малыши с родителями могут осилить 2 км, для продвинутых любителей бега - трассы на 3 или 6 км. Впрочем, по мнению большинства участников, - после полу- и марафонских дистанций пермского марафона - расстояния не кажутся такими уж серьёзными. А вот бесплатное участие - это момент приятный.

Татьяна Бушуева, судья Всероссийского дня бега «Кросс нации»: "Эти дистанции, кажутся конечно очень лёгкими. Но есть одна особенность - там люди бежали по асфальту, а здесь все дистанции по пересечённой местности. Здесь тоже свои особенности, и нужна подготовка, конечно. Но воспринимается всё очень положительно!".