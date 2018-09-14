В Перми возродят вековой сад
В центре Перми отреставрируют сад со 110-летней историей. Сад им. Гоголя находится у бывшего ДК «Телта». Сейчас авторы проекта проводят исследование среди жителей города, каким они хотят видеть это место в будущем.
Сад им. Гоголя был основан в 1909 году во время праздника древонасаждения, когда 900 учащихся народных школ устроили между улицами Осинской и Шадринской бульвар. В 1924 году сад был возрождён - было посажено 800 деревьев различных пород. В 1953 году произведена реконструкция.
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