14 сентября в арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка «ОгоРодина». Этот проект уходит корнями в прошлое. Впервые выставка состоялась в Перми в 2009 году, затем в 2010 году в Санкт-Петербурге в ЦВЗ «Манеж». Сейчас, спустя восемь лет, «ОгоРодина» возвращается в Пермь с новыми именами и работами. Помимо создателей проекта Максима Нурулина и Игоря Новикова, на выставке будут представлены уже состоявшиеся и совсем молодые пермские художники.