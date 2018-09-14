В Перми пропал 32-летний скульптор-керамист
В Перми пропал известный скульптор-керамист 32-летний Денис Григораш. Мужчина ушел из дома 12 сентября. Известно, что он направился в строительный магазин в районе Ипподрома, больше его никто не видел. По словам родственников, Денис мог потерять память из-за некогда полученной тяжелой травмы головы. Родные просят обратить внимание на дозориентированного молодого человека ростом 173 см, с темно-русыми, забранными в хвост, волосами, карими глазами, крупного телосложения. Денис был одет в синие джинсы, чёрную футболку и толстовку, при себе имел серый рюкзак для ноутбука. Сообщений о местонахождении Дениса Григораша ждут и в полиции.
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