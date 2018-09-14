Экс-министр спорта: «Никаких преступлений я не совершал!»
«Никаких преступлений не совершал, ни в чем не виновен», - об этом экс-министр спорта края Павел Лях заявил во время судебного заседания, сразу после оглашения прокурором сути предъявленного ему обвинения. Предыдущее слушание в Ленинском районном суде прошло за закрытыми дверями, защита бывшего руководителя спортивного ведомства настаивала на прекращении уголовного дела, но судья просьбу отклонил.
Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при утверждении документации о реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году. Еще один эпизод, обозначенный в материалах дела, касается проведения учебно-тренировочных сборов в 2014 году в Чайковском. По версии следствия, общая сумма ущерба региональному бюджету составила более 26 млн рублей. В качестве потерпевшей стороны выступает министерство спорта Пермского края. В настоящее время Павел Лях находится под подпиской о невыезде.
Дмитрий Краснопёров, прокурор: "При реконструкции и ремонте стадиона «Динамо», в частности замене футбольного поля и дорожек, им были подписаны акты выполненных работ на те работы, которые выполнены фактически не были, и были подписаны в тот момент, когда работы ещё не были завершены".
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