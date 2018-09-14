Театр «У Моста» поднял тему неравного брака

Пермский театр «У Моста» готовит первую премьеру 31-го сезона - спектакль по пьесе Александра Островского «Невольницы». Ставит его давний друг театра режиссер Владимир Берзин. Пермякам он знаком по работе над спектаклями «Женитьба Бальзаминова», «Чайка», «Сердце не камень» и «Сваха».

Владимир Берзин, режиссер: "Я вот очень полюбил эти пьесы последние, в них что-то открылось такое, близкое к абсурду, это надо усмотреть. Он абсолютно русский автор. По языку своему уникальный, как народный язык слышит, как создаются образы самим словом".

Пьеса Островского «Невольницы» принадлежит к числу наименее изученных произведений драматурга. Впервые ее опубликовали в журнале «Отечественные Записки» в 1881 году. 15 и 16 сентября зрители театра «У Моста» увидят актуальную всегда историю неравного брака.