Прямое включение: Уникальная репетиция для уникального спектакля
В Пермском театре оперы и балета, возможно, ставится новый рекорд. Для уникального спектакля требуется уникальная репетиция. 150 человек должны запеть в едином порыве. Где же удалось разместить такое количество артистов, узнала Светлана Бельская.
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