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← На почте задержан пермяк с наркопосылкой, маской зомби и мыльными пузырями

Прямое включение: Уникальная репетиция для уникального спектакля

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репетиция

В Пермском театре оперы и балета, возможно, ставится новый рекорд. Для уникального спектакля требуется уникальная репетиция. 150 человек должны запеть в едином порыве. Где же удалось разместить такое количество артистов, узнала Светлана Бельская.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.09.2018 в 14:34 в рубрике - Вести Пермь

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