На «Пермских моторах» изготовили тысячную газотурбинную установку

Тысячную газотурбинную установку изготовили на "Пермских моторах". Сертификат на нее вручили предприятию "Газпром трансгаз Ухта". Новый агрегат будет работать на знаменитый "Северный поток". Почему все это важно?

Вот он, момент передачи сертификата на тысячную газотурбинную установку. А вот и сам агрегат. Изготовлен на «Пермских моторах», а работать будет на предприятии «Газпром трансгаз Ухта». Этому сотрудничеству уже 25 лет. Иван Башкатов тогда, в начале трудных 90-х, был главным инженером «Моторов», а сейчас скромно представляется экспертом.

Иван Башкатов, технический эксперт, рассказывает: "Мы этими машинами заменили стационарные, это могучие большие установки, у которых очень низкий КПД, у наших машин сегодня самый высокий КПД".

В ближайшие дни газотурбинную установку упакуют и отправят в Вологодскую область, на станцию Грязовецкая. С ее помощью будут перекачивать газ для «Северного потока».

Александр Кайдаш, начальник ПОЭКС «Газпром трансгаз Ухта», уверяет: "На сегодня этот двигатель, в принципе, в целом в «Газпроме» самый эффективный, самый надежный".

30-40 двигателей в год покупает «Газпром» у «Пермских моторов». Вскоре установки будут работать на гигантских проектах компании «Южный коридор», «Сила Сибири», «Северный Поток-2».

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», отмечает: "Мы ценим доверие, которое нам оказывает компания «Газпром». Из тысячи произведенных двигателей более 750 работает на объектах «Газпрома».

Пермские установки работают от Ямала до Краснодарского края. Эксперты отмечают их экономичность и надежность. Тысячный газотурбинный агрегат 25-мегаватный, наиболее эффективный, по словам самих эксплуатантов. В итоге, сотрудничество с «Газпромом» это и рабочие места, и стабильные зарплаты пермяков.

На предприятии уверены, если заказчикам понадобится больше установок - справятся.