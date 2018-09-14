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Пермь. Новости культуры 13.09.2018

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Новости культуры

Темы выпуска:

- В Мемориальном комплексе политических репрессий "Пермь 36" под Чусовым открылась выставка, посвященная памяти пермского скульптора Рудольфа Веденеева.

- В Театре юного зрителя открылся 55 юбилейный сезон. Первая премьера - спектакль «Первая любовь»  в постановке Дмитрия Заболотских, который стал гостем программы «Новости культуры».

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.09.2018 в 10:21 в рубрике - Вести Пермь

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