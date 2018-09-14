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На «Пермских моторах» изготовили тысячную газотурбинную установку →
Пермь. Новости культуры 13.09.2018
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- В Мемориальном комплексе политических репрессий "Пермь 36" под Чусовым открылась выставка, посвященная памяти пермского скульптора Рудольфа Веденеева.
- В Театре юного зрителя открылся 55 юбилейный сезон. Первая премьера - спектакль «Первая любовь» в постановке Дмитрия Заболотских, который стал гостем программы «Новости культуры».
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