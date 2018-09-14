Агрессивная реклама или мошенничество?

По почтовым ящикам микрорайона Садовый раскидали очень странные листовки. На первый взгляд, это вполне серьезный документ, чуть ли не требующий немедленно поменять счетчики на воду. При проверке же выясняется, что это всего лишь реклама. А если позвонить по указанному телефону, можно лишиться круглой суммы денег. Как не попасть на очередную удочку мошенников?

На первый взгляд листовка выглядит точь-в-точь как официальная бумага. Но, прочитав внимательнее, жильцы сообразили - это новый агрессивный способ рекламы. Подобные проспекты раскидали по всем почтовым ящикам в микрорайоне Садовый.

Татьяна Александрова: "Я говорю мужу, что сколько старичков честно сходят и оплатят, вот что жалко!".

В листовке предупреждение, что если не проверить счетчики, то придется оплачивать услугу по общему нормативу. Здесь же сомнительный штрих-код и не менее сомнительный QR-код, который вообще не работает.

Но пенсионеры, а на них и рассчитывают авторы, принимают бумажку за важный документ.

- Мы всем верим, мы все должны делать! Нас так приучили!

По указанному в листовке номеру тут же поспешили навязать товар - счетчики на воду по цене значительно выше рыночной.

Представитель компании: "Стоимость замены водосчетчика горячей воды будет стоить для Вас по акции 2500 рублей. Есть федеральная статья 102 о том, что счетчик обязательно должен проходить проверку или быть заменен".

За последний год в Пермскую антимонопольную службу поступили уже десятки жалоб от жителей на подобную рекламу. Проверка показала, юридическое лицо зарегистрировано вообще в Карелии, и, естественно, не имеет права на оказание описанных в проспекте услуг.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России: "Информация в листовках признана ненадлежащей рекламой, выдано предписание рекламодателям".

А вот так реально проверяют счетчик на воду - снимать прибор не нужно. Чемоданчик под названием «Эталон» подсоединяют к трубе и сравнивают показания на мониторе с данными на счетчике - весь процесс занимает не более получаса - и стоимость в разы ниже, чем предлагают недобросовестные бизнесмены.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "Если счетчик новый, то проверять его нет никакой необходимости".

Получается, пермяки столкнулись с обыкновенными мошенниками. И судя по рассказам жителей Садового, уже не в первый раз. В том же дворе на Старцева пару недель назад ходили прямо по квартирам, предлагая приборы газконтроля по 5 тысяч рублей за штуку.