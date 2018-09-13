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На трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль протаранил машины дорожной службы
На 46-м км трассы Пермь-Екатеринбург внедорожник протаранил сразу две специализированные машины дорожной службы, сотрудники которой наносили на асфальт разметку. Двое рабочих были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД. О причинах столкновения пока не говорится, инспекторы выясняют, были ли надлежащим образом установлены предупреждающие знаки.
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