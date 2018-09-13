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Федерация бокса объявляет набор в спортивные секции
Сборная Пермского края по боксу выступит на Чемпионате Приволжского федерального округа. Сейчас команда, составленная из победителей Чемпионата Пермского края в своих возрастах и весах, интенсивно - 3 раза в день - готовится. Сборами в стенах спорткомплекса имени Сухарева руководят главный тренер прикамцев Михаил Кондряков и заслуженный тренер России Пётр Павлов. Личные наставники спортсменов присутствуют и подключаются к процессу на стадии отработки ударов на лапах - совершенствования тактико-технического мастерства. Главный старт Приволжья состоится 15 сентября в Самаре.
Пётр Павлов, Почетный президент федерации бокса Пермского края, заслуженный тренер России, отмечает: "В прошлом году у нас было два чемпиона, это, конечно, может быть, не лучший результат, но удовлетворительный. И в этом году прогнозы какие-то давать рано, но я надеюсь, что несколько участников чемпионата России у нас будут".
Федерация Бокса Пермского края объявляет набор в спортивные секции юношей и девушек 10-12 лет. Для контингента постарше - доступны группы общефизической подготовки. Всю информацию можно получить в доме спорта «Спартак» по адресу Вавилова 8, по телефонам или на сайте профильной федерации.
Пётр Павлов, Почетный президент федерации бокса Пермского края, заслуженный тренер России, уверен: "Бокс - это очень мужественный вид спорта. Помимо ловкости и физических каких-то навыков, самое главное, бокс даст уверенность в себе и умение держать удар в прямом и переносном смысле".
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