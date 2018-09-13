Пермяки вновь победили на Первенстве России по пейнтболу

Пермская команда "Fighter Kids" в третий раз стала победителем Первенства России по пейнтболу. В Москве прикамцы не оставили шансов соперникам из 14 молодежных команд. А в августе юные бойцы "Файтера" успешно прошли отбор в молодежную сборную России, в конце сентября отправятся защищать честь страны на Первенство Мира во Францию. В прошлом году россияне с пермяками в основе вернулись с мирового турнира бронзовыми призёрами.