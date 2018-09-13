← В Индустриальном районе элитный внедорожник протаранил ВАЗ
Пермь. Новости культуры 12.09.2018: Вандалы, позитив и «Первая любовь» →
В центре Перми горел ветхий барак
В Перми утром близ центрального рынка загорелся расселенный ветхий барак. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, горели крыша и кровля. Пострадавших нет, сообщают в кревом управлении МЧС России. О причинах обещают сообщить позднее. На месте работает съемочная группа "Вестей", ждем подробностей от корреспондентов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Индустриальном районе элитный внедорожник протаранил ВАЗ
В Прикамье названы аутсайдеры по ремонту дворов
Пермь. Вести Спорт 12.09.2018: Пейнтбол, бокс и силовой экстрим
Подробности эвакуации учащихся лицея №10
Пригородные кассы переехали в здание вокзала
Пермь получила еще один миллион кв.м. новых дорог
В Добрянке открыли монумент в память о погибших в Чечне и Афганистане
Не на ту напал: Избитая коллектором артистка добивается уголовной ответственности для своего обидчика
Экс-депутата подозревают в крупном мошенничестве
В Перми состоялась премьера балета «Asunder»
Добавить комментарий: