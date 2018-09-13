В Прикамье названы аутсайдеры по ремонту дворов

Аутсайдеры по ремонту дворов в Прикамье - Горнозаводский, Нытвенский, Ильинский и Краснокамский районы. Среди лидеров - Чернушинский, Чусовской, Берёзовский и ЗАТО Звездный. Промежуточные итоги программы «Формирование комфортной городской среды» озвучили на заседании правительства. По последним данным, работы на 169 объектах уже закончены. В стадии завершения остаются ещё 222 двора. Контрольная точка исполнения обязательств - середина октября этого года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Для того чтобы было удобнее следить за ходом работ, вся информация об объектах выведена на портал «Управляем вместе». Жители могут наблюдать, в какой стадии находятся работы и давать обратную связь, по качеству, по проектам".

Помимо благоустройства придомовых пространств, в рамках программы в порядок приводят парки, скверы, детские и игровые площадки. В качестве удачного примера был назван сквер Семейной культуры в Звёздном, где появились дорожки из тротуарной плитки, новая сцена, деревья и кустарники.

Антон Удальёв, заместитель председателя правительства Пермского края: "Наша задача - вовлекать в эти процессы жителей. Мы не просим отдельного жителя идти и заниматься, есть УК, ТСЖ, которые могут помогать и материальными запасами, и трудовым участием. Это то, чего на сегодняшний день не хватает".