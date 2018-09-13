Не на ту напал: Избитая коллектором артистка добивается уголовной ответственности для своего обидчика

В Перми продолжился суд над коллектором, который напал на артистку Пермского театра оперы и балета. Как говорит пострадавшая, он принял ее за другого человека и начал требовать некий долг. Все закончилось дракой, которая оказалась снятой на видео.

Почти месяц прошёл после конфликта - и вот первый раз за это время Валерия Лебедева и её обидчик снова рядом. В зале суда. После того, как она была избита, сообщила Валерия, даже простых извинений не поступило.

Эта история стала достоянием широкой общественности во многом благодаря видео, сделанному потерпевшей, когда к ней пришли коллекторы и начали требовать долг, перепутав Валерию с другой. Началось всё в подъезде, а закончилось уже на улице рукоприкладством со стороны одного из визитёров.

Нападавшего нашли, возбудили административное производство по статье «Побои». На первом заседании Виталий Чигарёв свою вину признал, но заявил, что умысла бить кого-то у него не было. Сегодня же он заявил, что нуждается в помощи профессионального юриста, однако его представитель в суд явиться не может, так как находится на другом процессе.

"Проведение судебного заседания без адвоката по соглашению нарушит мои права и интересы, а также мои фундаментальные конституционные права на защиту", - заявил коллектор.

Как-то пояснять своё видение ситуации журналистам он не стал.

Зато было что сказать потерпевшей и её адвокату - они также заявили ходатайство о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы, результаты которой вполне могут стать причиной того, что административная ответственность превратится в уголовную.

Адвокат Сергей Касьянов отмечает: "Последствия наиболее для него будут существенными, они связаны и с дальнейшей его судьбой, это и трудоустройство, это может быть скажется и на его семье, так или иначе".

Главное, считает адвокат, установить, насколько серьёзный вред был причинён здоровью Лебедевой. После случившегося она почти две недели пролежала в больнице.

Сергей Касьянов, адвокат: "Лебедева сейчас находится на амбулаторном лечении, у неё имеется листок нетрудоспособности".

На заседании присутствовали представители службы судебных приставов, которые проводят своё расследование и намерены также привлечь мужчину к административной ответственности за нарушение прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.

Ещё один нюанс, о котором рассказала потерпевшая Валерия Лебедева, это то, что она решила переехать, опасаясь преследования. И речь, по словам девушки, идёт не о временной смене места жительства, а о постоянной.