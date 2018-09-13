Экс-депутата подозревают в крупном мошенничестве

В Ленинском районном суде начался процесс над бывшим краевым депутатом, известным пермским бизнесменом и акционером лопнувшего «Экопромбанка» Владимиром Нелюбиным. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – на 215 миллионов рублей. Основной потерпевший - агентство по страхованию вкладов. Именно оно рассчитывается с вкладчиками, которых больше полутора тысяч. Общая сумма долга перед ними - 6 миллиардов.

Николай Гаврилиди, государственный обвинитель: "Первый эпизод в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, дело которого выделено в отдельное производство, он совершил мошенничество - хищение денежных средств ОАО «Экопромбанк». Второй эпизод - в августе 2014 года Нелюбин убедил ранее знакомого гражданина вместо снятия денежных средств со счета в «Экопромбанк» в сумме 7 млн рублей приобрести в собственность квартиру".

Акционер «Экопромбанка» Владимир Нелюбин был задержан в феврале этого года. Но суд выпустил его на время следствия из-под стражи под залог в 20 млн рублей. Свою вину он полностью отрицает.

Владимир Нелюбин, обвиняемый: "То, что не признаю - это однозначно, а процесс в этой ситуации те доводы, которые я буду приводить, если суд примет во внимание, то все доводы, которые сегодня мне предъявляют ст. 159 часть 4, они должны, в моем понимании, быть не приняты судом".