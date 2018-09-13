В Добрянке открыли монумент в память о погибших в Чечне и Афганистане

Новый монумент торжественно открыли в Добрянке. Его установили в память об участниках локальных войн и вооруженных конфликтов. Рядом благоустроили сквер. Теперь здесь есть еще одно место для отдыха.

Имена жителей Добрянки, погибших в Чечне и Афганистане, теперь будут вспоминать не только в семьях, но и всем городом. Сегодня здесь открыли памятник участникам локальных войн и вооружённых конфликтов.

- О ком будете думать здесь?

Людмила Плюснина: "О своём муже, который погиб всего в 32 года, о ребятах, которые не вернулись".

К мыслям и воспоминаниям располагает и весь сквер с обустроенными прогулочными зонами, лавочками и фонарями. Проект поддержали пермские нефтяники - они же в числе первых возложили цветы к новому памятнику.

Следующая точка - посёлок Полазна и местный Дом культуры. В последние годы здесь отремонтировали фасад, кровлю, фойе, зрительный зал и многое другое. Нефтяники направили 52,5 млн рублей.

Олег Третьяков, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Весь населённый пункт, чтобы приобрёл совершенно другое значение для жителей, чтобы это было действительно комфортное проживание, чтобы их тянуло сюда и не заставляло молодёжь искать новые места проживания".

Одно из мест притяжения - парк Победы. Он также обрёл новый облик за счёт отремонтированных ротонды и памятника, новых газонов, трасс с резиновым покрытием и высаженных елей.

Валентин Костылев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Жители Полазны на сегодняшний день получают хорошее место для отдыха, отдыха именно семейного. Это результат соглашения между компанией и Пермским краем".

А это самый трогательный эпизод визита в Добрянский район - было выпущено 30 белок. И если все привыкли к рыжим зверькам, то эти будут радовать своим ярко-серым цветом - сибирская порода.

Здесь же - подробная инструкция, как правильно кормить белок, и удобные кормушки, которые нефтяники установили вместе со своими детьми.