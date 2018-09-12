В Перми состоялась премьера балета «Asunder»
В Пермском театре оперы и балета состоялись два очень важных события. Первое - открытие выставки, посвященной истории пермского балета, второе - вечер современной хореографии, на котором в том числе была представлена премьера балета "Asunder", вошедшего в репертуар театра. Все подробности в сюжете Светланы Бельской.
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