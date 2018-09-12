Фестиваль позитивного кино признан лучшим кинофестивалем года
Пермский фестиваль позитивного кино признан лучшим кинофестивалем года, так посчитало жюри международного кинофестиваля "SKEY-CINEMA", который прошел в Москве. Здесь организаторам вручили заветную статуэтку и диплом. Фестиваль позитивного кино впервые прошел в Перми в начале августа. На него было прислано около 300 киноработ из разных уголков России. Впоследствии в финал вышли 90. В основном это игровые корткометражки, детские фильмы и даже музыкальные клипы.
За три дня фестиваля зрители увидели не только фильмы-конкурсантов, но и смогли поучаствовать в различных мастер- классах от ведущих деятелей Кино и Музыки со всей России и Перми. Также в рамках фестиваля прошёл премьерный показ фильма "Бегство рогатых Викингов" от московского режиссёра Ильи Белостоцкого. В итоге жюри вручило 35 дипломов лауреатам в различных номинациях из таких городов, как Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Екатеринбург, Чебоксары, Тавда, и Пермь. Теперь организаторы планируют сделать этот фестиваль традиционным и ежегодным.
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