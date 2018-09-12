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В Перми завершается дорожный сезон 2018
Сегодня ночью практически закончился дорожный сезон 2018 года. Ночью завершены работы на двух объктах - на ул. Революции и Васильева. Здесь уложили асфальт, установили остановки и ограждения. В работе сейчас остаются масштабные стройки - к примеру, развязка Героев Хасана с Транссибом. В целом, по программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано 23 объекта.
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