Движение по Чусовскому мосту будет полностью перекрыто

Со среды на четверг будет полностью перекрыто движение на Чусовском мосту, сообщили в Минтрансе Пермского края. Пропускать будут только машины скорой помощи и МЧС, если понадобится эксренный проезд. Перекрытие будет действовать с половины второго ночи до 4:30 утра. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение. Перекрытие моста необходимо в связи с предстоящим бетонированием ремонтируемого участка.