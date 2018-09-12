Движение по Чусовскому мосту будет полностью перекрыто
Со среды на четверг будет полностью перекрыто движение на Чусовском мосту, сообщили в Минтрансе Пермского края. Пропускать будут только машины скорой помощи и МЧС, если понадобится эксренный проезд. Перекрытие будет действовать с половины второго ночи до 4:30 утра. С 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение. Перекрытие моста необходимо в связи с предстоящим бетонированием ремонтируемого участка.
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