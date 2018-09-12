На вокзале Пермь-II закрываются кассы

На вокзале Пермь-2 завтра закроют пригородные кассы, точнее, здание, где они расположены, на привокзальной площади. В Пермской пригородной компании сообщают, что пока производится переезд оборудования, которое разместят в здании вокзала. Билеты на электрички будут продавать разъездные кассиры. Также в течение двух недель будет запущена работа специальных терминалов для самостоятельного оформления проездных билетов. Аппараты разместятся в тоннелях станции и будут принимать для оплаты наличные и банковские карты.