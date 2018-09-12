Специальный репортаж: Пермский международный марафон

Регистрация на пермский марафон началась заранее, и что сразу бросилось в глаза участникам - в отличие от прошлого года не было очередей.

Организаторы говорят, учли если не все, то многие пожелания, которые спортсмены высказали по итогам прошлого, первого по счету, Пермского международного марафона. Мелочам уделили особое внимание.

Петр Перминов, директор Пермского международного марафона, отмечает: "Мы в пакеты тем участникам, кто бежит длинные дистанции, сделали подарки от организаторов, подарки от спонсоров. Это пояса для бега, пояса для того, чтобы правильно надевать номер. Мы посмотрели по другим марафонам, вешать номер на грудь неудобно, грудная клетка плохо дышит, поэтому одевается номер на пояс, чуть ниже, но зато очень комфортно дышать и бежать".

Получилось не хуже, чем на марафонах европейских, говорит Андрей. Молодой человек бегал и в Мюнхене, и в Кельне, Пермь - на уровне.

Андрей Винницкий делится впечатлениями: "Бегаю уже пятый год и, конечно, хотелось пробежать в родном городе, поэтому спасибо организаторам, что в прошлом году это получилось. 42 в планы пока не вписывается, но, тем не менее, 21 тоже интересно. В части организации все замечательно, может быть, не самый комфортный для меня рельеф трассы, много подъемов, но в целом хорошая трасса".

Забрать на регистрации нужно было две вещи - фирменную футболку разных цветов и размеров и стартовый набор.

Оксана Провкова: "В стартовый пакет входит ваш номер, под которым вы будете бежать, на обратной стороне находится электронный чип, который будет считывать старт и финиш, когда вы прибежите, затем мы выдаем подарки от пермского марафона - сок, батончик, чтобы подкрепиться чемпионам, ну и, конечно же, здесь находится рекламная продукция".

А еще для гостей из Ижевска, Екатеринбурга, Москвы и Питера - карта города и программа марафона, в которой важный пункт - приглашение на бесплатную «Pasta Party» для всех участников. Итальянская лапша заряжает углеводами накануне длительной пробежки. Обеденную зону нынче увеличили вдвое.

Мария Савельева, руководитель проектов «КитыЕды»: "Мы оставили всем полюбившуюся собу со свининой, классика, и в качестве новых блюд фетучини с сыром, там пармезан с моцареллой, а в качестве сезонного блюда - фарфалле с опятами, так как сейчас как раз самый сезон".

Больше семи тысяч человек зарегистрировались для участия в Пермском международном марафоне. Накануне забега - день отдыха. В городке перед Театром-Театром павильоны со спортивной продукцией, сувенирами, соревнования по стронгмэну и кроссфиту, выступления спортсекций Перми.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, отметил: "Для меня в эту промозглую погоду совершенно невероятно видеть счастливые лица людей. Это море людское, мы увидим сегодня еще и забег детей, паралимпийцы огромные молодцы, колясочники - это совершенно потрясающе. Я очень впечатлен и воодушевлен. Пермь - настоящий город спорта!".

Официальное и торжественное открытие марафона - на сцене появляются 16 флагов стран-участниц Пермского международного марафона. Силовой экстрим, лазание по канату. Участников и зрителей поприветствовали губернатор Пермского края Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Сразу два гимна, официальный и сочиненный специально самими пермяками.

И вот теперь на старт. Но сначала обязательно разминка, самостоятельно или с тренером, это дело каждого. Но после этого непременно - на исходную.

Четыре дистанции - 3, 10, 21 и классический марафон 42 километра. Самая маленькая, естественно, оказалась самой популярной - почти 3,5 тысяч зарегистрировавшихся. Побежали все, на старт вышло очень много детей, отдельные заезд на 200 метров по трассе организовали для колясочников. Основной маршрут марафона проходил по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Финиш там же - около Театра-Театра.

На десятикилометровый маршрут зарегистрировались губернатор региона Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Преодолели его, как говорят сами, вполне успешно.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Было три задачи: первое - пробежать, второе - не перейти на шаг, третье - уложиться в час пятнадцать - час двадцать. Все три задачи выполнил для себя, поэтому считаю, что все получилось".

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Я в прошлом году дал публичное обещание пробежать больше чем 3 километра. Пятерки не было, пришлось бежать 10,5, эмоции, конечно, самые радостные, вы видите, в городе настоящий праздник".

Чуть больше десяти минут - это лучшее время на дистанции три километра. В классическом марафоне в мужском зачете - 2 часа 18 минут 34 секунды. Чуть больше 2,5 часов - в женском. Результаты пришлось определять с помощью фотофиниша. Разница была в одну секунду.

Юрий Чечун, победитель Пермского международного марафона: "Смотрю по часам - 800 метров осталось, я почувствовал, что все, начинает ноги заливать, думаю, всё, я не выиграю, бегу, немного паника пошла у меня, но потом бегу и смотрю, соперник начал сбавлять, и на финише уже все решилось".

Алина Прокопьева, победитель Пермского международного марафона: "Физкультура - это всегда полезно, и поддерживайте спорт. Организация - здорово, вообще мне нравится, спасибо организаторам, что такой праздник спорта устроили".

Первую пятерку лучших награждали и поздравляли на главной сцене. Есть, кстати, среди них и пермяки. А победители марафона в мужском и женском зачете получили по полмиллиона рублей.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Давайте поблагодарим их за то, что они создали в нашем городе этот замечательный праздник, и вас дорогие пермяки с не очень хорошей погодой, но с классным настроением, так держать, только вперед!".

Каждый участник марафона сразу по прибытию на финиш получил смс со своим результатом и памятную, выполненную в пермском зверином стиле, медаль.

Сразу после финиша марафонцы делали лазерную гравировку на медали. Чаще всего это имя фамилия и время забега, чтобы его запомнить и на следующий год улучшить результат.