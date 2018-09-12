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Интервью с новым ректором Пермского аграрно-технологического университета им. академика Прянишникова
Гость студии - и.о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Прянишникова Алексей Андреев рассказывает об изменении статуса, планах и перспективах вуза.
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