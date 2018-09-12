Возле Перевала Дятлова на пермских туристов упал кусок ракеты

Пермские туристы, возможно, приоткрыли тайну загадочной смерти группы Дятлова, погибшей в горах Северного Урала в феврале 1959 года. Возможно, молодые люди стали случайными жертвами испытания ракеты. Что натолкнуло пермяков на такие мысли?

Эта «находка» упала на туристов в буквальном смысле на голову. Дмитрий Кириллов показывает на своем компьютере несколько фотографий, которые удалось снять. Вместе со своей группой они спускались с одной из самых труднодоступных вершин Уральского хребта.

Турист Дмитрий Кириллов вспоминает: "В районе 2 часов ночи в небесах был серьезный шум. Думали, низко пролетал самолет и не придали этому совершенно никакого значения".



Они занимались возведением «горных модулей» - небольших жилых вагончиков, предназначенных для туристов, пережидающих непогоду в горах. Все происходило в 20 километрах от печально известного перевала Дятлова. Неожиданно они сами оказались «заложниками» тумана, из-за низкой облачности вертолет смог забрать туристов только через сутки.Поднявшись в воздух, буквально в километре от своей стоянки они увидели странный предмет. Он весил больше трехсот килограммов, с собой его взять не получилось, поднять не удалось, остались только фотографии. Скорее всего, это мог быть обломок ракеты.

Для того, чтобы понять, что же нашли туристы в Уральских горах, мы решили обратиться к специалистам. В ЗАТО Звездный находится музей 52 ракетной дивизии, как и положено этому роду войск, находится он под землей. Сейчас один из самых секретных объектов советского времени превращен в музей. Командный центр, карты на стенах и даже боеголовка, правда, без страшной начинки. По фотографиям туристов они без труда узнают изделие министерства обороны.

Как правило «маршруты» для испытаний подобных изделий выбирают над безлюдными местами. В этот раз «повезло» Уральскому хребту, по одной из версий, ступень ракеты, отработав в штатном режиме, упала на Северном Урале.

Сейчас Дмитрий Кириллов думает о том, чтобы открыть новый туристический маршрут по Северному Уралу. Для точки, где упали обломки, еще не придумано название, возможно, оно будет связано с печально известным перевалом.