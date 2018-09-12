Пермь. Новости культуры 11.09.2018
Темы выпуска:
- Пермский фестиваль позитивного кино признан лучшим кинофестивалем года, так посчитало жюри международного кинофестиваля "SKEY-CINEMA", который прошел в Москве.
- В пятницу, 14 сентября, в Перми открывается масштабный и всемирно известный международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».
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