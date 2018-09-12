«Флаэртиана» на низком старте

В пятницу 14 сентября в Перми открывается масштабный и всемирно известный международный фестиваль документального кино – «Флаэртиана». Накануне состоялась пресс-конференция, где организаторы представили программу журналистам.

В шорт-лист вошли 15 кинолент, в том числе фильмы из Чехии, Латвии, Сирии, Франции, США и других стран. Чтобы собрать эту программу, было просмотрено более 700 заявок. Зрители увидят настоящие хиты документалистики. Также в списке международного конкурса две российские работы: «Король Лир» выпускника школы документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, а также «Песни для Кита» Руслана Федотова. Помимо показов, фестивальная программа предусматривает общение с режиссерами и возможность задать интересующие вопросы по творческому процессу и принципу съемок. Также можно принять участие в мастер-классах от кинорежиссеров и сценаристов.

Как рассказа Павел Печенкин, кинорежиссер, генеральный директор «Пермкино», Президент фестиваля «Флаэртиана», "Документалисты люди открытые, они всегда с радостью отвечают, запланировано 16 мастер-классов. Если интересно документальное кино, если интересна режиссура документалиста, их точка зрения на мир, нужно посмотреть, пообщаться с ними".