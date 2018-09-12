Шоу «Баронеты» - парад звездных аттракционов

В Пермь приехал цирк. Самый крупный по составу животных во всей Евразии. Шоу "Баронеты" обещает зрителям уникальные трюки, аттракцион "Зимняя сказка" и много чего еще. Артистов столько, что для них пришлось сооружать дополнительные вольеры во дворе. Премьера программы состоится в эту субботу, 15 сентября.

Контактная дрессура нового поколения - своих животных Наталья и Андрей воспитывают с пеленок. В два года начинают обучать уникальным трюкам. Природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников. Тигры, лилигры, леопарды и черные пантеры - всего 12 кошек, и вместе они участвуют в номере.

В Пермь приехали титулованные артисты шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Профессиональный цирковой коллектив еще и крупнейший по составу животных в Евразии. Всем нужны разные климатические условия: олени, лисицы и верблюды размещены во дворе цирка, для остальных созданы вольеры с возможностью дневной прогулки.

Это участники аттракциона «Зимняя сказка». Олени, белые и рыжие лисицы, русские борзые приходят в гости к Снежной Королеве - Татьяне Исаевой.

А сестры Лила и Лита, похоже, о своем выступлении не переживают вовсе - настолько медведицы увлечены обсасыванием лап, при этом издают звук похожий на рой пчел.

Екатерина Плотникова, дрессировщица медведей Шоу "Баронеты": "Они приходят на манеж играть, получать удовольствие, за это еще им дают вкусняшки, их с манежа не утащишь!".

Шоу Гии Эрадзе - самое большое еще и по составу птиц. Розовые пеликаны на манеже будут выступать вместе с попугаями. Они будут летать - размах крыльев 3 метра, поэтому зрители в полной мере насладятся розовым оперением.

Премьера циркового шоу «Баронеты» состоится 15 сентября. Открывать программу будет Элвис в костюме Пегаса - не пони, как многие думают, это полноценная лошадь, просто маленькая.