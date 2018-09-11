В Перми задержан гитарист-убийца
Суд заключил под стражу жителя Закамска, 56-летнего мужчину. Его жертвой стал собутыльник, с которым предполагаемый убийца поссорился на почве разных музыкальных предпочтений. Подозреваемый играл на гитаре, а компаньону не понравился репертуар. Возник конфликт, в ходе которого злоумышленник избил потерпевшего и вынес его на улицу, оставив мужчину возле подъезда, где тот скончался.
Следователем следственного отдела по Кировскому району СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. По его ходатайству суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.
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