Герои нашего времени
В Главном управлении МЧС по Пермскому краю отметили сотрудников, проявивших героизм на пожарах. Среди них командир отделения Артем Цецегов и старший пожарный Иван Балыгин. 14 августа во время возгорания в двухэтажном доме на улице Левшинская в Перми они спасли 4 человек, заблокированных огнем в квартире. Проникнув в помещение, мужчины на руках вынесли пожилую женщину с маленьким ребенком и вывели еще двоих человек.
Артем Цецегов, командир отделения №7 пожарно-спасательной части ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю: "Действия ведь отрабатываются. У нас учения есть. В принципе не думаешь, что сделать, понимаешь, что первоначально это спасение людей, а потом тушение. Я испытываю гордость, что нас отметили".
Благодаря слаженным действиям Артема Цецегова и Ивана Балыгина пострадавших на пожаре нет. За самоотверженные действия благодарственными письмами героев наградили депутат округа Александр Филиппов и председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.
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