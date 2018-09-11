В пермском гипермаркете замечен герой комикса

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, в котором человек-паук танцует в одном из центральных гипермаркетов Перми. Неизвестный танцор в костюме голливудского героя отплясывает между прилавков с продуктами. Покупатели отнеслись к происходящему спокойно. Были ли согласованы с администрацией магазина эти танцы, пока остается загадкой.