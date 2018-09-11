Читающий автобус: Школьники делились «вредными советами»
В Перми дети вновь читали стихи в автобусах. Ежегодная сентябрьская акция проводится силами педагогов по всей стране. В Перми в этом году выступили ребята младших классов. Стихи учили заранее, много репетировали. Темой стали "вредные советы", которые на самом деле учат тому, что не надо делать. Акция направлена на возрождение интереса к поэзии среди старшего поколения.
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