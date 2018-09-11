Сотрудники ФСБ отмечают День рождения Дзержинского

В Перми в честь 141 годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского сотрудники краевого управления ФСБ возложили цветы и венки к его бюсту. Феликс Эдмундович считается создателем службы государственной безопасности. 20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Председателем ВЧК тогда назначили Дзержинского, этот указ и принято считать началом работы органов государственной безопасности.