Сотрудники ФСБ отмечают День рождения Дзержинского
В Перми в честь 141 годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского сотрудники краевого управления ФСБ возложили цветы и венки к его бюсту. Феликс Эдмундович считается создателем службы государственной безопасности. 20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Председателем ВЧК тогда назначили Дзержинского, этот указ и принято считать началом работы органов государственной безопасности.
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