По улицам корабль возили. Точнее яхту, но морского класса. Фото были сделаны сегодня утром в Пермском микрорайоне Закамск. Достоверно неизвестно, но пользователи соцсетей, возможно, владеющие информацией, говорят, что яхту полностью изготовили и спроектировали на пермском судоремонтном заводе. Сейчас она отправилась к заказчику. Куда именно - неизвестно. Один из пользователей пишет, что в Иркутск. Откуда, и правда, по широкому руслу реки Ангара совсем недалеко до выхода в озеро Байкал. Как бы там ни было, но на просторах мира появится еще один качественный продукт, про который скажут - сделано в Перми.