← Переставили буквы: Неизвестные вандалы испортили арт-объект
По улицам корабль возили
По улицам корабль возили. Точнее яхту, но морского класса. Фото были сделаны сегодня утром в Пермском микрорайоне Закамск. Достоверно неизвестно, но пользователи соцсетей, возможно, владеющие информацией, говорят, что яхту полностью изготовили и спроектировали на пермском судоремонтном заводе. Сейчас она отправилась к заказчику. Куда именно - неизвестно. Один из пользователей пишет, что в Иркутск. Откуда, и правда, по широкому руслу реки Ангара совсем недалеко до выхода в озеро Байкал. Как бы там ни было, но на просторах мира появится еще один качественный продукт, про который скажут - сделано в Перми.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Переставили буквы: Неизвестные вандалы испортили арт-объект
Прямое включение: Организаторы «Флаэртианы» раскрывают секреты
В Перми на ул. Куйбышева столкнулись три автомобиля
В Перми произошло очередное нападение на банкомат
Пермь. Новости культуры 10.09.2018
Таких ранних заморозков в крае не было 60 лет
Бережливое производство: Чем мы хуже Японии?
В Прикамье ветерана труда судят за мак на участке
«Единая Россия»: Провала на выборах не случилось
Прокачай через край!
Добавить комментарий: