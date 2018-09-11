Переставили буквы: Неизвестные вандалы испортили арт-объект

Неизвестные вандалы ночью испортили арт-объект в сквере у авиационного техникума на улице Луначарского в центре Перми. Еще вчера вечером надпись гласила: "Место где вместе". Это часть общественного проекта по благоустройству мест отдыха. Конкретно вблизи арт-объекта расположены площадка для отдыха, тренажеры для взрослых и горки с качелями для детей. Личности вандалов неустановлены. Авторы проекта уже выразили свое сожаление и готовность исправить надпись.