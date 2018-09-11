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Прямое включение: Организаторы «Флаэртианы» раскрывают секреты
Уже в пятницу на этой неделе в Перми открывается масштабный и всемирно известный международный фестиваль документального кино - "Флаэртиана". В эти минуты подходит к концу специальная пресс-конференция, где организаторы должны были раскрыть все свои секреты. К прямому эфиру присоединяется корреспондент Светлана Бельская.
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