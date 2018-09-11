В Перми на ул. Куйбышева столкнулись три автомобиля

32-летняя девушка пострадала в результате ДТП с участием сразу трех машин на улице Куйбышева в Перми. В районе перекрестка с Маршрутной внедорожник "Шевроле Нива" не уступил дорогу ВАЗу 14 модели. От удара отечественную легковушку, в которой и находилась пострадавшая, отбросило на припаркованную машину. В ГИБДД пока проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства, предшествующие столкновению автомобилей.