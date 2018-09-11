В Перми произошло очередное нападение на банкомат
В полицейском главке подтвердили факт очередного нападения на банкомат в Индустриальном районе Перми. Устройство было повреждено. О похищенных деньгах ничего не сообщается, но в ГУВД сообщили, что возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Ранее пользователи соцсетей рассказали, что в воскресенье на ул. Карпинского был взорван банкомат в одном из офисов банка.
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