Пермь. Новости культуры 10.09.2018

Темы выпуска:

- На площадке перед Театром-Театром прошел «Бал 21 века».

- Проект «Умный ребёнок» ежегодно отвечает на вопросы родителей о здоровье и интеллектуальном развитии детей - с первых месяцев беременности до младшего школьного возраста. На выставке представили образовательные услуги, школы раннего развития, школы искусств, спортивные секции и танцевальные студии; учебную, развивающую и познавательную литературу и многое другое.

- В центре Перми прошел Парад российского студенчества, который собрал более 2,5 тысяч первокурсников.

- Пермский край в очередной раз стал съемочной площадкой. В Полазне прошли съемки сериала "Зулейха открывает глаза".

