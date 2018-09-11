Пермь. Новости культуры 10.09.2018
Темы выпуска:
- На площадке перед Театром-Театром прошел «Бал 21 века».
- Проект «Умный ребёнок» ежегодно отвечает на вопросы родителей о здоровье и интеллектуальном развитии детей - с первых месяцев беременности до младшего школьного возраста. На выставке представили образовательные услуги, школы раннего развития, школы искусств, спортивные секции и танцевальные студии; учебную, развивающую и познавательную литературу и многое другое.
- В центре Перми прошел Парад российского студенчества, который собрал более 2,5 тысяч первокурсников.
- Пермский край в очередной раз стал съемочной площадкой. В Полазне прошли съемки сериала "Зулейха открывает глаза".
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